Maria Botelho Moniz fica de queixo caído com atitude dos concorrentes: «A vossa dedicação...»

No Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz fica extremamente orgulhosa pela dedicação aos concorrentes na prova semanal. A apresentadora não deixou passar em branco o facto de todos se estarem a esforçar e de terem composto sete canções, quando apenas lhes foi pedido que compusessem uma.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16