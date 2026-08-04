Maria Botelho Moniz fica de queixo caído com atitude dos concorrentes: «A vossa dedicação...»

No Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz fica extremamente orgulhosa pela dedicação aos concorrentes na prova semanal. A apresentadora não deixou passar em branco o facto de todos se estarem a esforçar e de terem composto sete canções, quando apenas lhes foi pedido que compusessem uma.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01

Ana Luísa 761 20 20 02

Mariana Sá 761 20 20 10

Raquel 761 20 20 15

Sara 761 20 20 16

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