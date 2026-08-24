No «Dois às 10», Maria Botelho Moniz revelou detalhes sobre os concorrentes do «Big Brother All Stars», destacando que muitos deles têm em comum o facto de já terem sido vencedores de edições anteriores do formato. A apresentadora, confirmada para conduzir o novo reality show da TVI, deu ainda pistas sobre a estrutura da grande final do «Big Brother Verão», que se aproxima, e sobre o que se pode esperar desta nova edição especial, que junta os maiores nomes da história do "Big Brother" em Portugal e estreia já a 6 de setembro.
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Maria Botelho Moniz levanta o véu sobre o Big Brother All Stars. Muitos concorrentes têm uma particularidade em comum
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