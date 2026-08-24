Maria Botelho Moniz levanta o véu sobre o Big Brother All Stars. Muitos concorrentes têm uma particularidade em comum

No «Dois às 10», Maria Botelho Moniz revelou detalhes sobre os concorrentes do «Big Brother All Stars», destacando que muitos deles têm em comum o facto de já terem sido vencedores de edições anteriores do formato. A apresentadora, confirmada para conduzir o novo reality show da TVI, deu ainda pistas sobre a estrutura da grande final do «Big Brother Verão», que se aproxima, e sobre o que se pode esperar desta nova edição especial, que junta os maiores nomes da história do "Big Brother" em Portugal e estreia já a 6 de setembro.