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Maria Botelho Moniz oferece miminho especial aos concorrentes da Casa da Avó

No Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz dá um presente especial aos concorrentes da Casa da Avó. E esse presente está relacionado com as nomeações, que, para eles, só serão amanhã.

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