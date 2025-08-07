Maria Botelho Moniz sobre concorrente do «Big Brother Verão»: «Está a fazer a melhor passagem por um reality»

No «Dois às 10», Maria Botelho Moniz partilhou a emoção da sua estreia como apresentadora do «Big Brother Verão», revelando como tem sido viver este verdadeiro sonho. A apresentadora falou sobre o entusiasmo com que abraçou este novo desafio e destacou o carinho e apoio que tem recebido do público. Durante a conversa, Maria abriu ainda o coração sobre o momento positivo que está a viver, tanto a nível pessoal como profissional, mostrando-se grata por esta fase tão especial da sua vida.