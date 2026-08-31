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Maria Botelho Moniz traz surpresa numa mala. E o que lá estava dentro deixou os concorrentes em êxtase

No Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz anuncia aos concorrentes que todos são finalistas. Veja o momento aqui.

Fique a par de tudo o que aconteceu na gala de ontem:

A gala deste domingo, 30 de agosto, foi uma das mais emocionantes do Big Brother Verão. Numa noite repleta de surpresas, os concorrentes viveram momentos de grande emoção ao reencontrarem os familiares, que entraram na casa mais vigiada do país e proporcionaram abraços e lágrimas.

Mas as emoções não ficaram por aqui. A noite ficou também marcada por uma dupla expulsão, que ditou a saída de Tatiana e Afonso da competição.

Veja também: De branco e muito elegante: Maria Botelho Moniz volta a surpreender na gala do Big Brother Verão

Na primeira expulsão, estavam em risco Nuno, Sara, Tatiana e Vanessa, numa votação para salvar. No final, Tatiana foi a concorrente menos votada pelo público para permanecer no jogo, com 20% dos votos, sendo assim a primeira a abandonar a casa.

Pouco depois, os concorrentes foram surpreendidos com a notícia de que haveria uma segunda expulsão. Sem saberem que esta possibilidade estava em cima da mesa, a decisão apanhou todos de surpresa. Desta vez, Ana Luísa e Afonso ficaram frente a frente numa votação para salvar. Afonso acabou por ser o menos votado, com 42% dos votos, enquanto Ana Luísa conseguiu 58%, garantindo a permanência na casa. A saída de Afonso abalou profundamente os concorrentes e deixou vários elementos da casa em lágrimas.

Antes da expulsão, Afonso protagonizou ainda um dos momentos mais marcantes da noite ao revelar a sua Curva da Vida. O concorrente, de 24 anos e natural de Viana do Castelo, abriu o coração e recordou episódios difíceis que marcaram o seu percurso. O relato emocionou a casa e também Maria Botelho Moniz, que não conseguiu esconder a emoção perante as palavras do concorrente.

Veja também: Assim que chega cá fora, Afonso não esconde o choque: «Nunca pensei»

E esta segunda-feira, 31 de agosto, há ainda muito para descobrir. No especial do Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz vai entrar na casa para revelar aos concorrentes as principais notícias de tudo o que se tem passado no mundo desde que entraram no programa. Será também o momento de perceber qual será o rumo do jogo nesta última semana. Haverá mais uma expulsão? Quem conseguirá chegar à grande final? Será que vamos finalmente conhecer todos os finalistas do programa?

(Re)Veja a gala completa aqui

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