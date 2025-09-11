No «Dois às 10», Maria Cerqueira Gomes revela qual dos finalistas do «Big Brother Verão» quer que ganhe o programa.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Maria Cerqueira Gomes revela que finalista do Big Brother Verão apoia: «Acho muito queridinha»
- Hoje às 11:20
Últimos vídeos
Últimos vídeos
01:23
Maria Cerqueira Gomes revela que finalista do Big Brother Verão apoia: «Acho muito queridinha»
Hoje às 11:20
02:50
«Ainda sentes alguma coisa por mim?»: Jéssica Vieira faz a pergunta mais esperada a Afonso Leitão
Há 21 min
05:29
Ex-casal novamente a sós: Afonso Leitão e Jéssica Vieira em lanche inesperado
Há 24 min
09:19
Afonso Leitão deixa todos de boca aberta com talento escondido
Há 34 min
03:09
Miranda almoça em companhia especial e desabafa: «Acho que vou ganhar tudo e mais alguma coisa»
Há 2h e 20min
06:41
Como ficará a relação de Afonso Leitão e Catarina Miranda após o «Big Brother Verão»? A opinião de Marcelo Palma
Hoje às 12:16
02:59
Catarina Miranda dá conselho a Afonso mas a reação não é a esperada
Hoje às 12:10
03:05
Dinâmica ao rubro: Afonso diz que Viriato «perdeu a noção» e Catarina Miranda responde à letra a Jéssica
Hoje às 12:06
02:40
Em dinâmica, Viriato critica Catarina Miranda e a concorrente não se deixa ficar
Hoje às 12:06
07:46
Cristina Ferreira sobre Miranda: «Se a Catarina não tivesse entrado, este Big Brother tinha sido outra coisa»
Hoje às 12:04
08:55
Marcia Soares sobre Jéssica Vieira: «Em casa estava a chorar com ela»
Hoje às 12:01
10:03
Manuel Melo recorda pensamento sobre Viriato Quintela: «Está a enterrar-se»
Hoje às 11:58
01:20
Vânia Sá mostra detalhes da revelação de sexo do bebé
Hoje às 10:50
00:07
Cristina Ferreira visita casa do novo Secret Story
Hoje às 09:55
08:33
Catarina Miranda devastada por causa de Afonso: «Tens receio de eu sentir alguma coisa pela Jéssica»
Hoje às 09:35
05:46
Catarina Miranda atira farpa a Jéssica: «Jamais entraria com o ex-namorado na casa» e a confusão instala-se
Hoje às 09:19
03:22
Jéssica «a peixeirinha»: Todas as imagens da dinâmica que gerou muitas gargalhadas e «lambadas»
Hoje às 00:46
01:44
Catarina Miranda deixa Afonso incrédulo ao abraçar e beijar Jéssica: «Fizemos as nossas pazes»
Hoje às 00:37
05:44
Inês Morais sobre Miranda: «Ela sempre sentiu uma coisa. Se o João tivesse entrado de início seria diferente»
Hoje às 00:29
03:31
Jéssica tirava Afonso da casa para pôr o mais inesperado dos ex-concorrentes. E o verniz estala
Hoje às 00:17
03:50
Inédito! Jéssica Vieira recebe telefonema do exterior
Ontem às 22:14
08:08
Jéssica Vieira recorda o seu passado depois de uma dinâmica: «Nós perdemos tudo»
Ontem às 22:13
05:18
Catarina Miranda sobre atitude de Afonso Leitão: «Não tenho mais palavras para o Afonso»
Ontem às 22:04
02:47
Viriato Quintela em lágrimas ao ouvir música de Ana Duarte
Ontem às 21:41
07:10
Afonso Leitão pica Viriato Quintela: «Tu é que te esqueces do que dizes, mas eu não»
Ontem às 21:34
03:31
Afonso Leitão atira a Viriato Quintela: «Não te dá jeito ouvir o que o Afonso está a dizer não é?»
Ontem às 21:27
00:36
Bruno de Carvalho e Ana Duarte protagonizam cena que se torna viral
Ontem às 20:13
03:10
Catarina Miranda cheia de ciúmes de Jéssica e Afonso: «Fico desconfortável»
Ontem às 19:55
02:30
As imagens que não viu! Jéssica Vieira e Catarina Miranda voltam a confrontar-se fora do direto
Ontem às 19:49
05:47
Catarina Miranda ataca Jéssica Vieira: «As pessoas do norte têm vergonha»
Ontem às 19:45
04:29
Afonso Leitão recorda o começo e fala de Jéssica Vieira: «Cheguei a pensar em desistir»
Ontem às 19:38
06:37
Afonso confronta Viriato: «Se não te escondes atrás de jogo, porque é que disseste isso-»
Ontem às 19:32
04:49
Jéssica Vieira recorda situação em que se sentiu provocada por Catarina Miranda e a tensão dispara
Ontem às 19:14
05:31
Jéssica Vieira acusa Viriato Quintela: «Acho que foste super injusto»
Ontem às 18:45
05:07
Afonso Leitão incrédulo com revelação de Viriato Quintela: «Para mim é grave»
Ontem às 18:41
08:10
Catarina Miranda acusa Ana Duarte de desilusão. A cantora reage em direto a rumores de amizade
Ontem às 18:25
08:10
Depois de assistir a imagens, Ana Duarte esclarece de uma vez por todas se é ou não amiga de Miranda
Ontem às 18:24
03:44
Inédito. Afonso Leitão mostra talento inesperado
Ontem às 18:17
04:03
«Tu tens cara de quem beija um bocadinho…»: Afonso Leitão provoca Catarina Miranda
Ontem às 17:51
04:07
Inédito: Miranda vs Jéssica discutem por causa de Afonso, que fica do lado da ex
Ontem às 14:57
01:44
Catarina Miranda loucamente apaixonada: «Pensava que ia ficar sozinha mas voltei a apaixonar-me»
Ontem às 14:50
05:05
Jéssica em defesa de Ana Duarte contra Miranda
Ontem às 14:43
02:42
«Uma desilusão para mim»: Catarina Miranda não esquece Ana Duarte e conta tudo
Ontem às 14:38
03:17
Imperdível! Afonso Leitão em picardias com Catarina Miranda: «Eu sei que vamos ficar juntos para sempre»
Ontem às 14:07
11:00
Do mercado para a Televisão: Jéssica Vieira surpreende e ensina concorrentes a amanhar peixe
Ontem às 12:55
01:03
Concorrentes vestem-se a rigor e Afonso serve uma 'lambada' de peixe na cara de Miranda
Ontem às 12:32
02:40
Surpresa: Jéssica tira uns boxers masculinos da cápsula do tempo e a história surpreende tudo e todos
Ontem às 11:36
08:38
O incrível bolo que Kina ofereceu a Cristina Ferreira e deixou a apresentadora rendida: «Isto é uma obra de arte!»
Ontem às 11:31
01:31
«Eu era gordinha, mas era feliz»: Jéssica Vieira faz viagem no tempo ao ver foto antiga
Ontem às 11:31
02:41
«Vais pedir-me em namoro?»: Miranda provoca Afonso e este reage com gesto carinhoso
Ontem às 10:57
04:08
O clima aquece: A massagem e o gesto de atrevido de Miranda a Afonso no cair da noite
Ontem às 10:47
02:37
Noivo com dois meses de namoro. Leandro apresenta a mulher que o fez querer voltar a subir ao altar
Ontem às 10:35
03:05
Nuno Brito revela rosto da nova namorada. Comparações com Lisa Schincariol não tardam a chegar
Ontem às 10:33
04:07
Luísa Castel-Branco sobre o «Big Brother Verão»: «Coitadinha, não merece ganhar!»
Ontem às 10:13
03:08
Miranda quer 'enfiar' Afonso no carro após gala Final e este deixa aviso: «Isto vai acabar mal»
Ontem às 10:11
02:36
«Se fosse a ti, tinha vergonha de ti próprio»: Afonso diz que Viriato imita Bruno de Carvalho e vai mais longe
Ontem às 09:56
02:31
As palavras emocionantes de Afonso a Jéssica que deixaram Miranda com esta cara
Ontem às 09:48
03:07
Ciúmes e desconforto? Miranda triste após pedido de desculpas de Afonso à ex: «Tu ainda sentes algo por ela»
Ontem às 09:26
03:07
Em lágrimas, Miranda é frontal com Afonso: «Não tenho respostas tuas. Tenho medo que...»
Ontem às 09:24
04:13
Miranda implora a atenção de Afonso, mas este dá nega. O motivo? Uma canja
Ontem às 09:08
01:55
«Andas a ver coisas que não correspondem à realidade»: Olhos nos olhos, Afonso é direto com Miranda
Ontem às 08:55