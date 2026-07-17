Mariana chama 'Estúpido' a Joaquim e discussão Explode na casa do Big Brother Verão

No Big Brother Verão, enquanto a Cadeira da Acusação, Joaquim confronta Mariana pôr o ter tirado da Casa Principal quando ele era dos concorrentes com resultados melhores na Prova Semanal. A Líder responde que percebe o mérito dele, mas também se está a esforçar imenso. Os dois entram em bate-boca e Joaquim finaliza a dizer que não sabe que médias estão a fazer agora no remo, mas sabe que a sua é maior. Ana Luísa intromete-se e atira "não sabia que eras vaidoso" e Mariana acrescenta "roça a estupidez". Joaquim apenas diz que é realista e afirma que é dos melhores a remar. João afirma que há muitos inspetores de prova e acrescenta que o colega está a tirar proveito do assunto a seu favor e está a ter um comportamento egoísta e narcisista. Os dois entram num bate-boca e acusam-se mutuamente de não serem humildes.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco. Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

JOAQUIM – 761 20 20 09

NUNO – 761 20 20 13

PEDRO – 761 20 20 14

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

Acompanhe tudo aqui