Mariana Sá conta a Joana o que ela e Miguel encontraram no quarto secreto. E os risos são muitos

No Big Brother Verão, Mariana Sá conta a Joana o que ela e Miguel encontraram quando foram até ao quarto secreto e a colega não contém as gargalhadas.

Recorde o que aconteceu na gala:

A noite deste domingo, 12 de julho, ficou marcada por mais uma gala repleta de decisões que voltaram a mexer com a dinâmica da casa. Mariana Salgueiro foi expulsa, um novo líder foi eleito e várias consequências prometem ter impacto nas próximas nomeações.

Nuno decidiu carregar no botão da coragem, aumentando o prémio final em três mil euros, mas recebendo em troca uma nomeação direta. Já Joana conquistou um lugar na casa principal, assumindo uma missão secreta: inventar e espalhar o boato de que Pedro tem interesse em Mariana Sá. Como consequência da mudança, escolheu Pedro para ocupar o seu lugar na casa da avó.

Os espectadores também tiveram uma palavra a dizer, através de uma votação na aplicação oficial, que definiu a prova semanal. Entre remar e pedalar, a opção vencedora foi remar. Entretanto, os concorrentes consideraram que Tatiana desempenhou com sucesso o papel de líder, garantindo-lhe uma vantagem para o processo de nomeações.

Durante a gala, Ana Luísa foi a primeira concorrente salva da expulsão. Mais tarde, Miguel e Mariana Sá decidiram gastar parte do dinheiro do prémio final para comprarem uma noite num quarto secreto, sem imaginarem que o espaço reservado para os dois nem sequer tem cama.

O momento mais marcante da noite aconteceu com a saída de Mariana Salgueiro, que acabou por ser a concorrente expulsa desta semana, despedindo-se definitivamente do reality show da TVI.

Na reta final da emissão, Afonso foi eleito o novo líder da casa. Como primeira decisão, atribuiu uma nomeação direta a Pedro e, por ter de permanecer na casa principal, escolheu Sara para seguir para a casa da avó. Além disso, definiu os três aliados que o vão acompanhar nesta liderança: Boris, Joana e João Ventura.

O processo de nomeações decorre em duas fases: na gala apenas votaram o líder e os respetivos aliados, enquanto os restantes concorrentes só vão nomear na emissão de segunda-feira.