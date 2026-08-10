No “Dois às 10”, recebemos Mariana Sá, a 8.ª expulsa desta edição do “Big Brother Verão”, que abandonou a casa na gala de ontem. À conversa connosco, faz o balanço da sua experiência, reage aos momentos mais marcantes da aventura e revela como está a viver este regresso à realidade.
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Mariana Sá deixa reflexão sobre Miguel: "Se calhar, não é suficiente"
- Dois às 10
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