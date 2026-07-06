Mariana Sá desolada com a ausência de Miguel na Casa principal: «Dormi mal...»

No Big Brother Verão, começa a segunda semana do Big Brother Verão 2026 com Tatiana na Casa Principal e Miguel na Casa da Avó. A nova Líder acorda mal ouve a música e começa a dançar. Já Miguel, tem mais dificuldade em levantar-se, mas afirma que dormiu bem. Tatiana dança e deita-se em cima da mesa da sala. Já Mariana Sá, vai dar os bons dias à casa da avó, e abraça Miguel. Os dois conversam sobre como dormiram e Miguel afirma que lhe fez falta “algo pequeno e com impacto no meu coração”. Sá ri e chama-o de “mafioso”, garantindo que não é assim tão pequena. Tatiana ficou louca quando descobriu açúcar mascavado pois “na Casa da Avó não havia”. Mariana Sá pergunta ao Miguel pelo seu pequeno-almoço e o colega afirma que vai tratar.
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