Mariana Sá e Miguel comentam o "amor não correspondido" dos colegas e as opiniões divergem

No Big Brother Verão, Mariana Sá e Miguel comentam o que se tem passado dentro da casa, em relação ao amor não correspondido. Os concorrentes expõe as suas opiniões e o casal tem diferentes pontos de vista.

Há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR :

BORIS – 761 20 20 03

NUNO – 761 20 20 13

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

Quem deve sair da casa?

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