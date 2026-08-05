Mariana Sá fica em choque com opinião de Ana Luísa e João Ventura: «Não me disseram na cara»

No Big Brother Verão, Mariana Sá mostra-se revoltada depois das imagens que assistiu e afirma que os colegas deviam ter coragem de dizer as coisas na cara. No Alpendre, Sara pede a Mariana para respirar e não falar de cabeça quente, mas a colega não gosta que tenham falado nas costas. Miguel e Sá isolam-se e relembras as imagens. Na outra ponta do Jardim, Ana Luísa tem a certeza que Mariana não está chateada consigo, porque sempre disse tudo o que tinha a dizer aos colegas. Mais tarde, Sara aconselha Mariana a falar com João para resolverem as coisas, mas Sá assume que não o irá fazer.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16