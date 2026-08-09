Mariana Sá não perde a oportunidade e manda recado a Miguel: «Não é preciso muito para pedir em namoro»

No Big Brother Verão, enquanto assistem ao filme, Mariana Sá não perde a oportunidade para falar no tão aguardado pedido de namoro.
A concorrente não resistiu e atirou ao colega: «É mais rápido que tu», provocando risos entre todos. Logo de seguida, Mariana reforçou a provocação: «Estás a ver como não é preciso muito para pedir em namoro?». Miguel optou pelo silêncio perante a insistência da concorrente, enquanto Afonso entrou na brincadeira e comentou: «Está a chegar», deixando ainda mais expectativa no ar sobre um possível pedido.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16