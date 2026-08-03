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Mariana Sá não poupa Tatiana a críticas: «Alguma coisa eu fiz e está a mexer com ela»

No Big Brother Verão, no almoço do Líder, Mariana Sá não poupa Tatiana a críticas. Veja aqui o momento tenso.

Recorde o que aconteceu na gala:

A noite deste domingo, dia 2 de agosto, ficou marcada por mais uma gala intensa. A equipa vermelha venceu as provas da semana, e a equipa azul escolheu Mariana Sá para receber a nomeação direta.

Raquel e Sara protagonizaram um confronto em direto, depois de Raquel explicar comentários feitos sobre a colega, e Sara recebeu um forte aplauso do público. Joana leu, em lágrimas, uma mensagem do namorado sobre as polémicas com Boris, e João Ventura viveu momento semelhante ao ouvir uma mensagem do irmão.

Houve ainda novos poderes em jogo: Raquel ficou com a possibilidade de eliminar dois votos das nomeações e Nuno recebeu a missão de estar 24 horas inseparável de Raquel, valendo cinco mil euros para o prémio final.

A Curva da Vida de Boris foi um dos momentos mais fortes da noite, e a expulsão acabou por recair sobre Joana, deixando o amigo inconsolável. Miguel foi eleito o novo líder e nomeou diretamente Ana Luísa, enquanto Sara conquistou o poder da troca, que promete usar já na noite de segunda-feira, no Especial.

Acompanhe tudo ao minuto aqui

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