Mariana Sá pede justificações a Joaquim e o concorrente garante que a colega «É falsa»

No Big Brother Verão, depois do Especial, Mariana Sá vai pedir justificações a Joaquim sobre o colega ter-lhe chamado de “falsa” na VT. A concorrente afirma que não o é e Joaquim responde, de forma irónica, “quem é o falso que admite que é falso”. Mariana diz que opinava sobre as atitudes do colega e não sobre a pessoa. Joaquim diz que lá fora poderiam dar-se super bem, mas aqui dentro sente que Mariana o considera um alvo. O concorrente assume que abriu guerra com Mariana Sá.

Com o jogo a apertar cada vez mais, cada decisão ganha ainda mais peso. Cinco concorrentes enfrentam a votação para salvar e cabe aos telespectadores decidir quem merece continuar na aventura e lutar pela vitória. Pode votar na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

JOAQUIM – 761 20 20 09

NUNO – 761 20 20 13

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

VANESSA – 761 20 20 18

Acompanhe tudo ao minuto aqui