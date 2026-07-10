VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Mariana Sá provoca Pedro em relação a Sara: «Será que vais dormir bem hoje?»

No Big Brother Verão, enquanto maquilha o colega, Mariana Sá provoca Pedro em relação Sara. A concorrente perguntou-lhe se ia dormir bem hoje. Recorde-se que na noite passada, o concorrente perdeu a paciência durante a noite pelo ressonar da colega.

Já pode votar para salvar o seu favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

ANA LUÍSA - 761 20 20 02

JOÃO VENTURA - 761 20 20 08

MARIANA SALGUEIRO - 761 20 20 11

SARA - 761 20 20 16

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Big Brother Verão!

  • Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

03:47

Sara reage de maneira caricata à explosão de Pedro durante a noite. «Não posso deixar de ressonar»

22:03
10:48

Pedro pede desculpa após exaltar-se com o ressonar de Sara

22:01
04:32

Afonso diz onde e o que faria num date com Íris e aproveita para lançar uma indireta à colega

19:47
03:25

Concorrentes escondem comida e o motivo é a falta de racionamento: «É para o bem de todos»

19:29
01:46

João Ventura "arrasa" Vanessa e Raquel: «Vou manchar a vossa imagem»

19:25
01:50

Afonso faz partilha tensa com os colegas: «Tive uma paragem cardíaca...»

19:14
Mais Vídeos

Mais Vistos

Luto. Estrela de reality show morre aos 36 anos de forma trágica

Hoje às 12:01

Casa virada do avesso? Saiba o que dizia o avião que deixou Raquel eufórica

Hoje às 16:14

Liliana corta relações em definitivo com ex-concorrente inesperada: «Não esqueço o que me fazem mal»

Hoje às 15:15

"Desapareceu" das redes sociais após separação polémica. Meses depois, regressa à vida pública e surge irreconhecível

Ontem às 12:31

Já seguiu em frente! Após "levar tampa" de Eva Pais, Tiago Blela anuncia novidade bombástica

Hoje às 11:45
Ver Mais

Notícias

Tem vontade de comer um doce, mas não quer lidar com a culpa? Apenas 2 ingredientes bastam para este salame saudável

Há 2h e 11min

Hugo desmente Mariana Sá e lança acusações: «Decidia sair mais cedo para me seguir»

Há 3h e 7min

Hugo quebra o silêncio após ataque de Mariana Sá, com quem se envolveu: «É muito baixo nível chamar-me anão e burro»

Hoje às 17:19

Casa virada do avesso? Saiba o que dizia o avião que deixou Raquel eufórica

Hoje às 16:14

Marcia Soares partilha encontro especial com ex-concorrente e declara-se

Hoje às 15:57
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

Hoje às 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
01:35

Relação com Raquel vista com bons olhos? Irmã de Nuno fala sem filtros: «Acho que não faz…»

7 jul, 18:46
00:59

«Fui brutalmente atropelada, não conseguia mexer nada»: Mariana Salgueiro chora cumpulsivamente na Curva da Vida

5 jul, 22:50
02:10

A Casa da Avó só tem espaço para seis. Descubra o concorrente que Ana Luísa expulsou

29 jun, 00:10
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Tem vontade de comer um doce, mas não quer lidar com a culpa? Apenas 2 ingredientes bastam para este salame saudável

Há 2h e 11min

Marcia Soares partilha encontro especial com ex-concorrente e declara-se

Hoje às 15:57

Norberto quebra silêncio sobre fim do namoro com Catarina Quintas e expõe tudo: «Andou a brincar comigo este tempo todo»

Hoje às 15:42

Liliana corta relações em definitivo com ex-concorrente inesperada: «Não esqueço o que me fazem mal»

Hoje às 15:15

Luto. Estrela de reality show morre aos 36 anos de forma trágica

Hoje às 12:01
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

02:57

Mariana Sá provoca Pedro em relação a Sara: «Será que vais dormir bem hoje?»

Há 1h e 19min
04:32

Afonso diz onde e o que faria num date com Íris e aproveita para lançar uma indireta à colega

Há 2h e 25min
03:25

Concorrentes escondem comida e o motivo é a falta de racionamento: «É para o bem de todos»

Há 2h e 43min
01:46

João Ventura "arrasa" Vanessa e Raquel: «Vou manchar a vossa imagem»

Há 2h e 47min
01:50

Afonso faz partilha tensa com os colegas: «Tive uma paragem cardíaca...»

Há 2h e 58min
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Hugo Miguel Pereira sobre concorrente do "Big Brother Verão": "Seguia-me de carro"

Há 3h e 21min

Mariana Sá confessa envolvimento com Hugo Miguel Pereira: "Queria vingar-me"

Hoje às 17:53

Marcia Soares revela ter sido bloqueada por irmã de Cristiano Ronaldo

Hoje às 11:25

Francisco Monteiro faz esclarecimento: "Muito pelo contrário"

Hoje às 10:25

Sónia Jesus assume: "A minha maior dor"

Ontem às 16:53
Ver Mais Outros Sites