No “Dois às 10”, recebemos Mariana Sá, a 8.ª expulsa desta edição do “Big Brother Verão”, que abandonou a casa na gala de ontem. À conversa connosco, faz o balanço da sua experiência, reage aos momentos mais marcantes da aventura e revela como está a viver este regresso à realidade.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Mariana Sá recorda relações anteriores: “Quase todos os homens que eu tive tratavam-me mal”
- Dois às 10
-
Últimos vídeos
Últimos vídeos
02:43
Mariana Sá recorda relações anteriores: “Quase todos os homens que eu tive tratavam-me mal”
Hoje às 11:30
03:12
Maria Botelho Moniz reage à polémica do momento. E deixa concorrentes sem palavras
Há 21 min
02:42
Maria Botelho Moniz interrompe nomeações para assistir a discussão acesa
Há 31 min
05:51
Nuno chora enquanto reage a polémica: «Quero pedir desculpa a todas as mulheres»
Há 36 min
04:52
Nova ronda de nomeações: veja quem colocou quem em risco
Há 42 min
04:17
Boris reage aos últimos acontecimentos e afirma para Raquel: «Até te gabei»
Há 51 min
01:11
Boris pede desculpa após comentário polémico sobre mulher da Casa: «Pedir perdão em antena nacional»
Há 58 min
01:51
«Eu sou mulher»: Tatiana exige pedido de desculpas a Boris e acusa a Casa de "abafar o assunto"
Há 3h e 10min
02:46
«Quis fazer o funeral ao Boris»: Ana Luísa arrasa Tatiana após a polémica da Cadeira Quente
Há 3h e 12min
03:19
Primeira noite sem Mariana acaba em tensão: Sara confronta Miguel, mas ele mantém-se firme
Há 3h e 17min
00:50
«Quem nunca disse um comentário que não devia?»: a opinião da irmã de Nuno depois da polémica
Há 3h e 21min
02:39
Sara tenta tranquilizar Nuno após polémica e momento termina em lágrimas
Há 3h e 22min
02:07
«Se o Miguel saísse, o jogo estava igual»: Ventura não deixa nada por dizer sobre Miguel
Há 3h e 28min
03:38
Sara admite o que sente quando enfrenta João: «Dá-me gozo ir contra ele»
Há 3h e 31min
01:27
«Não aprovo»: Mulher de Boris quebra o silêncio sobre o comentário polémico
Há 3h e 33min
03:56
Polémica com Boris aquece ainda mais: Tatiana e Vanessa entram em bate boca
Há 3h e 36min