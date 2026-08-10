Mariana Sá revela estratégia com Miguel: “Joguei com isso”

No “Dois às 10”, fazemos o rescaldo da 8.ª Gala do “Big Brother Verão”, que aconteceu ontem à noite. Com os comentários de Cinha Jardim, Francisco Monteiro e Diana Lopes, analisamos os momentos mais marcantes da gala, as decisões, as emoções e tudo o que promete dar que falar dentro e fora da casa mais vigiada do país.
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