Mariana Salgueiro comenta “romance” de Raquel e Nuno: «Ninguém é de ninguém»

No Big Brother Verão, Mariana Salgueiro reage ao assunto do momento: o alegado triangulo amoroso que existe entre Nuno, Sara e Raquel. Na Gala, a concorrente admitiu que não concorda com a postura que Raquel tem vindo a adotar com Nuno.
Um destes quatro concorrentes corre o risco de ser expulso ainda esta noite. Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
IRIS – 761 20 20 05
JOÃO GOMES – 761 20 20 07
PEDRO – 761 20 20 14
VANESSA – 761 20 20 18
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