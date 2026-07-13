No Big Brother Verão, Mariana Salgueiro é recebida em estúdio e está muito emocionada. A concorrente assume que a prova desta semana vai ser dura e que eles só têm o que merecem.
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Mariana Salgueiro implacável após expulsão: «Só têm o que merecem»
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