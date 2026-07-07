Mariana Salgueiro mostra-se revoltada com concorrente: «Não posso com pessoas cínicas»

No Big Brother Verão, Mariana olhou para João Ventura e Mariana Sá e confessou estar desejosa que o colega seja expulso. Sara pediu à colega para voltar a ser "a Mariana" de sempre, mas esta admitiu não conseguir lidar com um ambiente que a deixa "sufocada".
Um destes quatro concorrentes corre o risco de ser expulso ainda esta noite. Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
IRIS – 761 20 20 05
JOÃO GOMES – 761 20 20 07
PEDRO – 761 20 20 14
VANESSA – 761 20 20 18
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