No “Dois às 10”, recebemos Mariana Salgueiro, a terceira concorrente expulsa desta edição do “Big Brother Verão”. Em conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, a ex-concorrente faz um balanço da sua prestação no reality show e responde às críticas que recebeu por ter dançado de roupa interior. Sem rodeios, explica o contexto do momento e deixa uma resposta contundente: “É pena não se ver”.
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Mariana Salgueiro reage às duras críticas que recebeu após ter dançado de roupa interior: “É pena não se ver”
- Dois às 10
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Mariana Salgueiro reage às duras críticas que recebeu após ter dançado de roupa interior: “É pena não se ver”
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