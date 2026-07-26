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Marido de Ana Luísa faz declaração de amor. E o que diz deixa qualquer um emocionado

Na Gala do Big Brother Verão, Ana Luísa abriu o coração na Curva da Vida, a concorrente falou sobre as dificuldades que viveu ao longo da vida. No final, a concorrente falou sobre o modo como ultrapassou os obstáculos da vida. Em estúdio, o marido da concorrente declarou-se.

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