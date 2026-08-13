Mensagens do público deixam a Casa em alerta: Nuno e Ventura ficam no centro das teorias

No Big Brother Verão, após o Especial, os concorrentes tentam descodificar as mensagens enviadas pelo público.

Começam for falar da frase dirigida a Nuno, “Nuno, o pior cego é aquele que não quer ver”, achando que pode estar relacionado com Sara, que podem estar apaixonados um pelo outro, podendo ser, também, outra questão. Depois, tentam perceber a frase para Ventura, “João, para quem diz estar farto de “morangada”, consegues ser a plantação inteira de morangos”. Afonso dá o seu ponto de vista, dizendo que se referem ao facto de ele dar o jogo “morangada”, mas todos discordam da sua opinião. Logo depois, volta-se ao tema da mensagem para o Nuno, que diz não querer falar da mensagem, porque não a percebeu; Sara, que participou desta conversa, assume ao Big Brother que não entendeu a mensagem.

Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

AFONSO – 761 20 20 01

MIGUEL – 761 20 20 12

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17