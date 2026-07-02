Miguel acusado de chamar «cobra» a Joana e tensão instala-se no Big Brother Verão

Depois do almoço no restaurante, Joana contou aos colegas que sentiram que perderam vários acontecimentos importantes durante a ausência. Foi então que Afonso revelou que Miguel se referiu à concorrente como uma "cobra", comentário que rapidamente gerou reações entre o grupo.

Apesar da revelação, Joana garantiu que está tranquila e desvalorizou a situação, explicando que Miguel gosta "muito disto", numa referência ao jogo e às estratégias dentro da casa.

João Ventura mostrou-se surpreendido com a atitude do colega, admitindo que não esperava esse comportamento daquele que apelidou de "anjinho". Em tom provocatório, acrescentou ainda que nunca falou diretamente com Miguel e especulou que o concorrente poderá ter receio de o fazer.

A conversa terminou com Ana Luísa a recordar que Miguel está nomeado esta semana, levantando a hipótese de que algumas das suas atitudes possam estar relacionadas com a pressão da nomeação. Veja o momento.