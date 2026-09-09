Miguel atribui “fada birrenta” a Luís Gonçalves. E esta foi a reação do concorrente

No Big Brother All Stars, os concorrentes masculinos vestem-se a rigor para uma dinâmica em que têm de distribuir vários títulos de "fada". Miguel, na qualidade de líder, é o primeiro a votar e escolhe atribuir a "fada birrenta" a Luís, embora admita que pensara em Teresa, mas prefere não o fazer por achar que a colega anda a fazer antijogo consigo. Luís discorda da escolha e exalta-se. Já no confessionário, Teresa garante que deixará de falar com Miguel. De volta à dinâmica, justifica-se dizendo que tem motivos para se sentir ofendida e acusa o colega de ter "baixo nível".

As votações já estão abertas e estes são os números para VOTAR PARA SALVAR:

DAVID MAURÍCIO – 761 20 20 04

DIOGO CUNHA – 761 20 20 05

JOANA SOBRAL - 761 20 20 12

LUÍS GONÇALVES - 761 20 20 13

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