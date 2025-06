Miguel Azevedo revela: «Pedi mesmo em casamento, joelho no chão»

No «Dois às 10», Miguel Azevedo falou sobre a nova fase da sua vida e a importância de um «abanão» para perceber o que se quer. A conversa começou com a «estreia da nova canção» e rapidamente chegou ao tema do casamento. O cantor confirmou o pedido de casamento, revelando que se ajoelhou. «Pedi mesmo em casamento, joelho no chão, até pedi duas vezes», confessou. A participação no programa da TVI foi crucial para dar visibilidade ao seu lado pessoal, algo que antes era difícil de mostrar. Miguel Azevedo expressou a sua gratidão à TVI pelo convite, afirmando que «foi a chave no sítio certo». A proximidade dos 40 anos também foi um tema abordado, com o cantor a referir que é uma idade interessante. Saiba mais em TVI Player