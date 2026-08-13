Miguel continua a desestabilizar a prova semanal e o inevitável acontece. Veja o que aconteceu

No Big Brother Verão, o anfitrião lança mais uma prova semanal.

Sara ajuda e dá motivação aos colegas, enquanto que Miguel permanece com a mesma postura até então e assim que Afonso se posiciona, começa a soprar em direção ao seu ovo. Sara alerta-o, de imediato. Momentos depois, o ovo de Ventura acaba mesmo por cair.

Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

AFONSO – 761 20 20 01

MIGUEL – 761 20 20 12

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17