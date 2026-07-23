Miguel debaixo de fogo: «É uma criança» (…) invisível dos invisíveis, frases curtas e vazias»

No Diário do Big Brother Verão, os concorrentes têm de atribuir um destino de viagem uns aos outros. Nuno dá “Rio de Janeiro - muito divertido, mas foge de conversas difíceis” a Miguel que compreende e assume que tem dificuldades em explicar-se. Joaquim acrescenta que o colega podia aprofundar mais os assuntos dos quais está envolvido. Sara caracteriza Miguel como “pica e foge” e acusa-o de ser uma criança que não argumenta. Já Tatiana, afirma que Miguel é o “invisível dos invisíveis” e reforça que sempre o disse. Comenta ainda que Miguel só diz frases curtas e vazias.

Com o jogo a apertar cada vez mais, cada decisão ganha ainda mais peso. Cinco concorrentes enfrentam a votação para salvar e cabe aos telespectadores decidir quem merece continuar na aventura e lutar pela vitória. Pode votar na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

JOAQUIM – 761 20 20 09

NUNO – 761 20 20 13

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

VANESSA – 761 20 20 18

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