Miguel é confrontado com o passado entre Mariana Sá e Hugo. E a reação surpreende

No Big Brother Verão, Miguel vê-se confrontado com as imagens em que Mariana Sá lhe conta que teve um passado com Hugo do Secret Story 10. A reação do ex-concorrente não passa em vão. Veja tudo.

Há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR :

BORIS – 761 20 20 03

NUNO – 761 20 20 13

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

Quem deve sair da casa?

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