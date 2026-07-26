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Miguel e Mariana Sá arrasam atitudes dos colegas: «Estão a virar-se até para os amigos»

No Big Brother Verão, Miguel e Mariana Sá conversam em privado sobre o jogo e arrasam as atitudes de alguns colegas.

Com o jogo a apertar cada vez mais, cada decisão ganha ainda mais peso. Cinco concorrentes enfrentam a votação para salvar e cabe aos telespectadores decidir quem merece continuar na aventura e lutar pela vitória. Pode votar na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

JOAQUIM – 761 20 20 09
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
VANESSA – 761 20 20 18

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