No Big Brother Verão, Miguel é recebido em estúdio com uma forte ovação e a reação ao ver Mariana Sá comove qualquer um.
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Miguel é recebido com muito carinho em estúdio e não consegue esconder a emoção ao ver Mariana Sá
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