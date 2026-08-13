Miguel está a desestabilizar a prova semanal? A maioria acha que sim

No Big Brother Verão, as discussões continuam.

Durante a Cadeira da acusação, Miguel é acusado de estar a tentar prejudicar os colegas, desestabilizando a prova semanal. Ventura e Sara dão a sua opinião e, apesar de gostar muito dele, Boris separa “as águas” e opina enquanto Líder.

Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

AFONSO – 761 20 20 01

MIGUEL – 761 20 20 12

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17