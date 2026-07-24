Miguel leva Sara ao limite a concorrente reage: «Não tens princípios»

No Big Brother Verão, na dinâmica “Estendal da Discórdia”, Sara entrega os sapatos ao Miguel, "segue o caminho, mas pisa os outros". Afirma que o colega gosta de picar e dá o exemplo de ontem à noite. Miguel diz que Sara está com vergonha do que lhe disse ontem, mas a colega faz-se de desentendida. Miguel relembra Sara do que disse e Mariana pede justificações a Sara para perceber o porquê de ter tido o que disse. Joana afirma que o que Sara disse a Miguel é muito pior do que chamar “burro” ou “vaca”. Segue-se Vanessa que oferece o a echarpe “enrolas-te em tudo” e afirma que o colega se justifica e depois contradiz-se. Joaquim defende-se ao dizer que tem que ter argumentos para muitos concorrentes, já que é a vítima e que é atacado por vários concorrentes ao mesmo tempo.

Com o jogo a apertar cada vez mais, cada decisão ganha ainda mais peso. Cinco concorrentes enfrentam a votação para salvar e cabe aos telespectadores decidir quem merece continuar na aventura e lutar pela vitória. Pode votar na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

JOAQUIM – 761 20 20 09

NUNO – 761 20 20 13

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

VANESSA – 761 20 20 18

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