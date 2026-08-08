Miguel promete noite a dois, mas Mariana Sá lembra-lhe o que ainda falta: «Vai pesar-te na consciência»

No Big Brother Verão, a relação entre Mariana Sá e Miguel volta a ser um assunto.

Numa conversa a dois, Miguel começou por garantir que está combinado que na próxima noite, os dois vão ficar acordados juntos, mas Mariana acabou por levar a conversa mais longe e alertou o colega para aquilo que poderá acontecer depois do reality show. A concorrente admitiu que, caso seja expulsa da casa e ele nunca a tenha pedido em namoro, poderá ficar com esse "peso na consciência", deixando no ar que espera uma decisão mais clara da parte de Miguel.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01

Ana Luísa 761 20 20 02

Mariana Sá 761 20 20 10

Raquel 761 20 20 15

Sara 761 20 20 16

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