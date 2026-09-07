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Miguel Vicente e Teresa envolvem-se em troca de farpas acesa: «Eu não tenho de falar contigo»

No Big Brother All Stars, Miguel Vicente e Teresa trocam farpas e o ambiente fica tenso.

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