Antes do despertar, Diogo Cunha acordou mais cedo e dirigiu-se à Cozinha, enquanto Miguel Vicente permanecia a dormir na Sala. O concorrente começou a assobiar e acabou por incomodar o colega, que lhe pediu para parar e ainda se queixou do barulho provocado pela loiça e pelos talheres. Diogo não gostou da reação e respondeu: «Ó chavalo, vai para a cama». Os dois trocaram algumas palavras num pequeno bate-boca e Diogo deixou ainda um aviso: «Amanhã será pior».
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Miguel Vicente não gostou do barulho e acabou em bate-boca com Diogo Cunha
- Big Brother
-
Últimos vídeos
Últimos vídeos
02:17
Miguel Vicente não gostou do barulho e acabou em bate-boca com Diogo Cunha
Há 1h e 14min
03:53
Depois de forte discussão, o inesperado acontece entre Catarina Miranda e Érica
Há 33 min
03:07
A ferver! Miguel Vicente “pega-se" com David Diamond: «És raposa velha»
Há 47 min
04:27
Érica arrasa Miranda: «Quem é que quer aquela mulher como companheira? Tira a paciência de um santo»
Há 56 min
03:52
«És uma grande cabra!»: Érica Silva perde a cabeça com Catarina Miranda. E até fala em “chapadonas”
Há 1h e 0min
04:28
Clima explode entre Catarina Miranda e Francisco Monteiro: «Ele fomenta o ódio»
Há 1h e 8min
01:04
Catarina Miranda perde as estribeiras com Francisco Monteiro: «Enquanto não odiarem o rapaz, tu não descansas!»
Há 1h e 9min
03:05
Sabotagem? Caos instalado depois do fim da prova. Conheça o resultado
Há 1h e 12min
04:14
Houve troca de mensagens? Catarina Miranda lança suspeitas sobre Francisco Monteiro e a discussão começa
Há 1h e 20min
04:08
Em noite de festa, os excluídos de Miguel Vicente preparam surpresa
Há 1h e 28min
06:22
Imperdível! Miguel Vicente e Érica Silva são postos em confronto no cubo
Há 1h e 32min
03:41
Érica Silva passa-se com escolha de Miguel Vicente: «A partir de hoje...»
Há 1h e 33min
04:42
Catarina Miranda entra em confronto com Francisco Monteiro e revela polémico telefonema que fizeram antes de entrarem
Há 1h e 51min
05:02
Sónia Jesus chora com receio de Joana Diniz estar chateada. Saiba o porquê
Há 2h e 0min
02:01
Luís Gonçalves e Francisco Monteiro aos gritos: «Ganha vergonha!»
Há 2h e 11min
04:49
Érica Silva passada com Pedro Fonseca: «Vamos passar fome por conta dele»
Há 2h e 13min