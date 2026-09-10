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Miguel Vicente não gostou do barulho e acabou em bate-boca com Diogo Cunha

Antes do despertar, Diogo Cunha acordou mais cedo e dirigiu-se à Cozinha, enquanto Miguel Vicente permanecia a dormir na Sala. O concorrente começou a assobiar e acabou por incomodar o colega, que lhe pediu para parar e ainda se queixou do barulho provocado pela loiça e pelos talheres. Diogo não gostou da reação e respondeu: «Ó chavalo, vai para a cama». Os dois trocaram algumas palavras num pequeno bate-boca e Diogo deixou ainda um aviso: «Amanhã será pior».

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