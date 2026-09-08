Miguel Vicente perde a paciência, é ignorado e acaba arrasado por Teresa: «Incompetente»

No Big Brother All Stars, durante a madrugada, Miguel Vicente tenta recrutar colegas para a prova semanal, no entanto, foram poucos os que se mostraram dispostos a cumprir. O líder continua a insistir para que alguém vá para a prova, mas novamente sem sucesso e é ignorado. O concorrente sai do Quarto e Teresa atira “é preciso ser mesmo muito incompetente”. Saiba o que aconteceu.

As votações já estão abertas e estes são os números para VOTAR PARA SALVAR:

DAVID MAURÍCIO – 761 20 20 04

DIOGO CUNHA – 761 20 20 05

JOANA SOBRAL - 761 20 20 12

LUÍS GONÇALVES - 761 20 20 13