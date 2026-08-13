No “Dois às 10”, recebemos Sara, mulher de Boris, do “Big Brother Verão”, para comentar as últimas polémicas que envolvem o marido dentro da casa. Uma conversa sem filtros sobre tudo o que tem acontecido, as reações de Sara e a sua perspetiva sobre os momentos que têm dado que falar.
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Mulher de Boris comenta polémica que envolve Raquel: “O Boris tem comédia dentro dele”
- Dois às 10
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Mulher de Boris comenta polémica que envolve Raquel: “O Boris tem comédia dentro dele”
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