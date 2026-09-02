Na máquina do tempo, Nuno recorda os pais e o momento é emocionante

No Big Brother Verão, é a vez do Nuno entrar na Máquina do Tempo e revela que apesar de um sonho, não vinha com grandes expectativas. Partilha que era pouco confiante a comunicar e na parte sentimental, mas sai do programa com essas melhorias todas e que a sua Curva da Vida o ajudou a desbloquear muita coisa. Por outro lado, destaca as discórdias com Raquel. Nuno revela que daqui a 5 anos espera ter uma família unida e tem o sonho de ter filhos.

No especial de ontem ficamos a conhecer os 6 Finalistas do Big Brother Verão 2026. As linhas estão abertas, vote no seu favorito/a.

Vote para vencer:

ANA LUÍSA - 761 20 20 02

BORIS - 761 20 20 03

JOÃO VENTURA - 761 20 20 08

NUNO - 761 20 20 13

SARA - 761 20 20 16

VANESSA - 761 20 20 18

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