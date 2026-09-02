«Na minha vida não é fácil»: Ana Luísa abre o coração ao falar com os colegas

No Big Brother Verão, o Anfitrião questiona os concorrentes sobre quem são menos prováveis de se cruzarem. Nuno e João respondem o nome um do outro e justificam com a relação deles e com a distância geográfica. Todavia, não recusam um café juntos. Já Boris, acredita que não se vai cruzar com a Ana Luísa porque ela está sempre a trabalhar. A pergunta seguinte é com quem gostavam de passar férias e a conversa centra-se na Ana a dizer que gostava muito de tirar férias, mas quando sair da Casa vai voltar a ser a Ana que era com o seu trabalho e as suas rotinas e obrigações.

No especial de ontem ficamos a conhecer os 6 Finalistas do Big Brother Verão 2026. As linhas estão abertas, vote no seu favorito/a.

Vote para vencer:

ANA LUÍSA - 761 20 20 02

BORIS - 761 20 20 03

JOÃO VENTURA - 761 20 20 08

NUNO - 761 20 20 13

SARA - 761 20 20 16

VANESSA - 761 20 20 18

Acompanhe tudo aqui