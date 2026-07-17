«Namoramos ou não?»: Miguel e Mariana Sá têm a derradeira conversa

No Big Brother Verão, Miguel conversa a sós com Mariana Sá que aponta que não pode chamá-la de "amor", já que a colega refere estar solteira e não numa relação com ele. A concorrente desmente e explica que falta um pedido e que neste momento apenas têm um compromisso. Miguel afirma que não perguntou se namoravam, mas sim se estavam numa relação ou não e, Mariana confirma. Acrescenta que quer conhecê-lo melhor, mas confirma que já existe sentimento. Mariana explica ainda que faltam muitas coisas acontecer e Miguel faz-se de desentendido sobre o que a colega se refere. Mariana questiona Miguel se ele precisa de um desenho e os dois riem-se. Miguel aproveita o momento para brincar com Mariana e atira que, com ele, só depois do casamento. Para Mariana Sá isso é impensável e diz que "comigo tens zero hipótese". Miguel responde "vamos ver" e está responde "vamos ver o caraças" e ameaça mesmo o fim antes do início. No final, Miguel revela que estava a brincar.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco. Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

JOAQUIM – 761 20 20 09

NUNO – 761 20 20 13

PEDRO – 761 20 20 14

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

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