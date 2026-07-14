Não é de confiança? Sara acredita que Nuno pode estar a interpretar mal atitude de Raquel

Depois do Especial, Sara chama Nuno para uma conversa e questiona-o sobre o motivo que levou Raquel a prometer que não a iria nomear. O concorrente responde, entre risos, que «foi por amor», provocando gargalhadas de Sara e Tatiana.

Mais tarde, Raquel explica a Vanessa que decidiu não nomear Sara para provar a Nuno que gosta dele. Perante a justificação, Vanessa alerta a colega para o facto de estar a participar num jogo de estratégia e aconselha-a a pensar mais em si. Além disso, pede-lhe que deixe o assunto para trás.

Momentos depois, Sara volta a falar com Nuno e admite que a dinâmica entre ele e Raquel poderá não estar tão esclarecida quanto o concorrente acredita, avisando-o para ter cuidado. Nuno desvaloriza as preocupações da colega e garante que está tranquilo.

Ainda assim, Sara insiste que não quer ver Nuno prejudicar-se no jogo. Em resposta, o concorrente considera que a atitude de Raquel não faz parte de uma estratégia para beneficiar os dois dentro da casa, mas sim uma forma de transmitir uma boa imagem para o público cá fora.