«Não é só quando te apetece»: A discórdia da louça entre Sara e Ventura

No Big Brother Verão, após o almoço, Sara é alertada por Ventura pela sua responsabilidade relativamente às tarefas na cozinha.

Ventura chamou-a à atenção uma vez que, na sua perspetiva, Sara não está a cumprir a responsabilidade de levar a louça, acusando-a de fazer a tarefa apenas quando lhe convém. A concorrente defendeu-se, garantindo que tem o seu próprio ritmo para cumprir as obrigações da casa, mas Ventura não se mostrou convencido. "Não é só quando te apetece", atirou, insistindo que as tarefas devem ser respeitadas por todos e dentro do tempo esperado.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01

Ana Luísa 761 20 20 02

Mariana Sá 761 20 20 10

Raquel 761 20 20 15

Sara 761 20 20 16

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