«Não me atirem areia para os olhos»: Sara deixa aviso a Nuno

No Big Brother Verão, depois de Nuno ter uma conversa com Tatiana, Sara não aceita que o amigo tente compreender o lado da colega. A concorrente não aceita a forma como Nuno continua a defender Tatiana e, em lágrimas, deixa-lhe um aviso.
Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
NUNO – 761 20 20 13
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
VANESSA – 761 20 20 18