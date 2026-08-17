«Não me identifico, não gosto»: Sara coloca Ventura no “azar” e os dois protagonizam confronto explosivo

No Big Brother Verão, durante a atividade “Sorte ou Azar”, é a vez de Sara dar a sua opinião.

Na posição de “Azar”, Sara coloca Ventura, revelando que ele é o tipo de pessoa que não queria encontrar aqui dentro, porque não se identifica e não gosta, porque apesar de nunca a ter feito passar o limite, já a irritou bastante. Ventura acha que a colega tem um “coração tão jovem e tão duro”, mas se não se quer resolver, é com ela. A concorrente afirma que foi a única a mostrar o seu lado bom, ao contrário dele. Os dois entram num bate-boca e elevam o tom da conversa.

Recorde o que aconteceu na gala:

A gala de domingo ficou marcada por tensão, polémica e grandes reviravoltas. Vanessa e Tatiana protagonizaram um confronto aceso, com Afonso e Miguel a juntarem-se às críticas à concorrente. Miguel e Ana Luísa ficaram nos últimos lugares do pódio, mas foi Miguel quem acabou por ser expulso.

Vanessa emocionou e surpreendeu com uma curva da vida marcada por segredos e revelações chocantes. Já Afonso perdeu o passaporte para a final, mas assumiu a liderança da casa e nomeou diretamente Tatiana. As restantes nomeações tiveram um formato diferente: cada concorrente teve um voto livre e escolheu entre os dois colegas apresentados na caixa.