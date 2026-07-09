Não se fala de outra coisa: Big pede para fazerem o sinal de consentimento durante a noite e estas são as reações

No Big Brother Verão, Nasce mais um dia e Mariana Sá desabafa com João Ventura sobre a confusão que aconteceu com Sara antes de dormirem. João diz que Sara vai se fazer de vítima e vai fazer de tudo para aparecer pois está nomeada. O ressonar de Sara volta a ser tema de conversa e Miguel recorda que Sara fartou-se de ressonar esta noite. Porém, Tatiana não acredita pois nunca ouviu. Já Mariana Sá, afirma que nunca gozou com o ressonar de Sara, mas quantas mais pessoas dentro da Casa da Avó. Já na Casa Principal, Mariana Salgueiro conta que ouviram um sinal de consentimento, porém, sem certezas para quem é para é. Raquel alerta para terem atenção às conversas por causa dos pais de Íris.
Já pode votar para salvar o seu favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
ANA LUÍSA - 761 20 20 02
JOÃO VENTURA - 761 20 20 08
MARIANA SALGUEIRO - 761 20 20 11
SARA - 761 20 20 16
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