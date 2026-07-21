«Não sou só amor»: Raquel perde a cabeça com Joaquim e rebate as suas insinuações

No Big Brother Verão, depois do Especial, Raquel vai questionar Joaquim o que é que ele quis dizer com “não ser só fofura” e que podem dar-lhe o Óscar de melhor atriz. Joaquim explica que ela tem o lado positivo e negativo, mas o negativo parece mesmo muito mau e que esses dois lados contrastam muito. Acrescenta ainda que Raquel é demasiado simpática e empática em algumas situações e demasiado frias noutras. Joaquim pergunta se Raquel não tem uma opinião sobre si, Raquel diz que formada não, Joaquim dá-lhe os seus pêsames. Os dois continuam a discutir e Joaquim pede que Raquel vá buscar um dicionário para conversarem, pois ele fala de coisas concretas e Raquel não. A concorrente diz que é psicologia e Joaquim desiste. Raquel atira, “amor não é uma característica, é uma vibração”.

Com o jogo a apertar cada vez mais, cada decisão ganha ainda mais peso. Cinco concorrentes enfrentam a votação para salvar e cabe aos telespectadores decidir quem merece continuar na aventura e lutar pela vitória. Pode votar na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

JOAQUIM – 761 20 20 09

NUNO – 761 20 20 13

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

VANESSA – 761 20 20 18

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