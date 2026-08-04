«Não vejo confiança no olhar dela»: Tatiana volta a ser o alvo da casa

No Big Brother Verão, Miguel convida Mariana Sá, Vanessa e Afonso para o almoço do Líder e justifica ter escolhido os dois últimos por serem instigadores.
Ao mesmo tempo, na Cozinha, João alerta Tatiana para a maneira de jogar da colega. O concorrente pede que ela não seja tão altiva e acrescenta que os colegas “são burros” por não criarem novos focos e irem sempre contra Tatiana. De volta ao Restaurante, os concorrentes têm um momento de má-língua sobre Tatiana e Vanessa assume não ver confiança no olhar da colega.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16