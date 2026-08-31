Nem no fim há paz: almoço privado vira sessão intensa de má língua

No Big Brother Verão, durante a tarde, assistimos a mais um almoço no restaurante. Vanessa, Boris, Ana Luísa e João Ventura aproveitam o momento para falar do jogo e dos concorrentes.
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